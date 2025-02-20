Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanan rövanş karşılaşmasında rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray, toplamda 6-3’lük skorla Avrupa kupalarına veda etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahaya tur umuduyla çıksa da istediği sonucu alamadı. Maarten Martens’in çalıştırdığı AZ Alkmaar ise ilk maçta elde ettiği avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelede Galatasaray zaman zaman etkili pozisyonlar yakalasa da savunmada yaşadığı aksaklıklar ve AZ Alkmaar’ın hızlı hücumları sonucu belirledi. Maçın son dakikalarında sarı-kırmızılılar baskıyı artırsa da skoru değiştirmeyi başaramadı. Bu sonuçla Avrupa defterini kapatan Galatasaray, yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda devam edecek.