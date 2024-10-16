Galatasaray, son dönemin parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun yıllık maaşı kademeli olarak artacak.

Sarı-kırmızılılar, milli aradan önce yaptıkları görüşmeler sonucunda yeni sözleşme detaylarını belirledi. Ancak resmi imzaların ara transfer döneminde atılacağı ifade ediliyor. Barış Alper’e yapılacak zamla birlikte, 24 yaşındaki oyuncunun ilk yıl maaşı 1.7 milyon euro olacak. Her sezon bu miktara 100 bin euro eklenmesi planlanıyor; ayrıca bonuslarla birlikte sözleşmeye çeşitli maddeler de eklenecek.

Sözleşmeye eklenmesi düşünülen serbest kalma maddesi ise henüz netleşmedi. Taraflar, bu konuda 35 milyon euro üzerinde bir bedel konusunda prensipte anlaştı, ancak kesin rakamın ve maddenin sözleşmeye dahil edilip edilmeyeceği önümüzdeki görüşmelerle belirlenecek.

Sezon Sonuna Kadar Galatasaray’da Kalacak

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda yaz transfer döneminde Barış Alper için gelen teklifleri geri çevirmişti. Aynı tutumun ara transfer döneminde de devam edeceği ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyeceği bildiriliyor