BİST 100 endeksi günü yüzde 0,32’lik kayıpla 9.418 puandan tamamladı. Dünkü sert yükselişin ardından yaşanan bu sınırlı geri çekilmeyle birlikte yatırımcılar 9.500 seviyesini izlemeye devam ediyor. Analistler, endeksin yeniden ivme kazanabilmesi için bu seviyenin geçilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Yapı Kredi tarafından yapılan teknik analizde, 2025’in ilk yarısında ana destek görevi gören 9.000 puan seviyesinin bir kez daha çalıştığı ifade edilirken, yukarı yönlü hareketin devamı için 9.500 ve 9.800 seviyeleri direnç olarak öne çıkarıldı.

Bugünün dikkat çeken gelişmelerinden biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı sektörel enflasyon beklentileri raporu oldu. Rapora göre, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon tahminleri piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 39,8’e, hane halkında ise yüzde 53’e geriledi. Hane halkı beklentisinin son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düşüşün uygulanan ekonomi programının etkili şekilde işlediğini ve jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle birlikte petrol fiyatlarında da düşüş yaşandığını belirtti.

Uluslararası piyasalarda da İsrail-İran ateşkesinin ardından risk algısının azalmasıyla birlikte altın ve petrol fiyatları yatay bir seyir izledi. Brent petrol fiyatları, İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlattığı saldırı öncesindeki seviyelere gerileyerek 66,85 dolar civarında işlem gördü. Altında da jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte sakin bir gün geride kalırken, ons fiyatı 3.3254 dolar seviyelerinde sabit kaldı.

Yurt içinde gram altın spot piyasada 4.245 TL seviyesinden kapanışa hazırlanırken, Kapalıçarşı’da gram altın 4.235-4.285 TL aralığında işlem gördü. Çeyrek altın ise günün sonunda 6.995 TL’den satışa sunuldu.