Galataport İstanbul’un öncü yoga stüdyosu Cihangir Yoga ile hayata geçirdiği “Rıhtımda Yoga” serisinde sezonun sonuncusu, 21 Eylül Cumartesi günü 08:00’da yoga eğitmeni Alp Kınay tarafından Doğuş Meydanı’nda gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Cihangir Yoga ile uzun soluklu bir iş birliğine adım atan Galataport İstanbul, “Rıhtımda Yoga” adlı kolektif aktivite serisinin sonuncusunu 21 Eylül Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında Doğuş Meydanı’nda düzenleyecek.

İlk dört buluşmada binden fazla yoga tutkununu bir araya getiren Galataport İstanbul, serinin kapanışında da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Yoga eğitmeni Alp Kınay’ın temel yoga pozları ve nefes tekniklerini uygulamalı bir şekilde aktaracağı programda katılımcılar, öz benliklerini keşfetmek üzere keyifli bir yolculuğa çıkacaklar. Her yaştan insana ücretsiz katılım olanağı sunan “Rıhtımda Yoga”, kişilerin sabahın erken saatlerinde Boğaz’a karşı pozitif enerji depolamalarını sağlayacak. Meraklıları tarafından büyük ilgi toplayan “Rıhtımda Yoga” serisinin 21 Eylül’de gerçekleşecek sezonun son seansı için kaydınızı Cihangir Yoga adresinden oluşturabilir, matınızı yanınızda getirerek Galataport İstanbul’un keyif ve huzur dolu atmosferinde güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz.