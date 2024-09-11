Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay Hamzabey mahallesindeki İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. S.A.(48) ile H.İ.K arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada H.İ.K. elindeki bıçakla arkadaşını 5 kez bıçakla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.