Aylık taksitlerinin değişmemesini, her ay ne ödeyeceğni bilmek isteyenlere. Sabit Faizli Mortgage ile taksitlerinizin miktarı hiç değişmez, hep aynı kalır. Siz sadece ne kadar vade istediğinizi söyleyin, uygun faiz oranları ile hayalinizdeki eve kolayca kavuşun.

Özellikleri

Kredinizi TL cinsinden kullanabilirsiniz.Maksimum kredi vadesi 240 aydır.Size en uygun ödeme planını kendiniz belirleyebilirsiniz.Kullandırım anında Garanti’de geçerli olan Sabit Faizli Mortgage faiz oranı uygulanır.Sabit faizli kredilerde erken ödeme yapıldığı takdirde, erken ödenen anapara tutarının %2’si kadar erken ödeme ücreti alınır.Sadece mesken alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.Teminat olarak, satın aldığınız evin ipoteği yeterlidir. Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubelerimiz gerekli gördüklerinde kefil talep etme hakkına sahiptir.Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %75’i kadar kredi kullanabilirsiniz.

Faiz Oranları

ÜrünTutarVadeFaizToplam MasraflarAylık Maliyet OranıYıllık Maliyet OranıSabit faizli mortgage

Ürün Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Toplam Masraf Yıllık Maliyet Oranı Sabit faizli mortgage 80.000,00 TL 36 Ay % 1,41 1.375,00 TL % 19,76 80.000,00 TL 60 Ay % 1,41 1.375,00 TL % 19,24 80.000,00 TL 120 Ay % 1,41 1.375,00 TL % 18,85 80.000,00 TL 240 Ay % 1,41 1.375,00 TL % 18,69

*Sabit Faizli Mortgage Aylık ve Yıllık Maliyet Oranı hesaplamaları 80.000 TL kredi tutarı için hesaplanmıştır. Hesaplamaya sigorta masrafları dahil edilmemiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

“Yardım ve Öneriler” bölümümüzden aşağıdaki soruların sizin için faydalı olabileceğini düşündük…

Mortgage’a nasıl başvurabilirim? Gerekli belgeler nelerdir?

Kredi başvurunuzu size en yakın Garanti şubesine gerekli belgelerle birlikte yapabilirsiniz. Gerekli belgeler: başvuru formu, nüfus cüzdanı aslı, serbest çalışanlar için vergi levhası, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.

Bu kanun kapsamında tüketicilere kullandırılacak kredilerin şartları nelerdir?

Bankalar kendi kredi politikaları, risk yönetim uygulamaları ve fonlama stratejilerine göre bu şartları serbest olarak belirlemektedir.

Mortgage hakkında bilgi alabilir miyim?

TL ve Dövize Endeksli Mortgage için maksimum vade 240 aydır. Kullanabileceğiniz kredi limiti alacağınız konutun ekspertiz değerinin 75%’i kadardır.

İnşa halindeki konutlara kredi kullandırılması mümkün olabilecek mi?

Kanun’da, inşa halindeki konutlara kredi sağlanmasını kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.