Garanti BBVA çalışanlarının hazırladığı ‘Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet Yolu’ sergisi sanatseverlerle buluştu.

Garanti BBVA, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü çalışanlarının hazırladığı ‘Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet Yolu’ sergisiyle kutluyor. Bu kapsamda Garanti BBVA gönüllü çalışanları Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Mücadele ve kuruluş sürecine tanıklık etmiş tarihi mekânları 100 yıl sonra ziyaret etti ve fotoğrafladı. Projenin çıktılarını bir araya getiren sergi ise 29 Ekim’e kadar Garanti BBVA’nın kurucusu olduğu Salt’ın Beyoğlu binasında görülebilecek. Sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’i kurmak için yüz yıl önce kat ettikleri yolun izinde, yüz yıl sonra aynı yolu fotoğraflayarak, Millî Mücadele bilincini yeniden hatırlatıp genç kuşaklara özgün bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA’nın gönüllü çalışanları bu anlamlı yolculuğa, Mustafa Kemal Paşa’nın Bandırma Vapuru ile yola çıkışından esinlenerek, Garanti BBVA Yelken Kulübü üyelerinin öncülüğünde İstanbul’dan yola çıkan bir yelkenliyle Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımının ateşlendiği Samsun’da başladı. Samsun’dan İzmir’e, Kütahya’dan Sivas’a, İstanbul’dan Konya’ya kadar 22 şehirde Atatürk’ün adımları takip edilerek kurtuluş yolculuğundaki durakların fotoğrafları çekildi. Ayrıca günümüzden çekilen fotoğrafların yanı sıra yüz yıl öncesinin fotoğrafları ve bölge halkının hatıraları belgelenerek Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir de kitap hazırlandı. Sergi ve kitapta toplanan yeni fotoğraflara Ahmet Gürel Arşivi, Atilla Oral Arşivi, Genelkurmay Başkanlığı Arşivi, Dr. Haluk Uygur Arşivi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Arşivi, Kadim Koç Arşivi, Osman Bahri Turgut Arşivi, Salt Araştırma, Dr. Tuna Yılmaz Arşivi, Yapı Kredi Yayınları Arşivi, Yeditepe Üniversitesi Etem Tem Arşivi gibi kaynaklardan derlenen Milli Mücadele yıllarında çekilmiş Atatürk fotoğrafları eşlik ediyor.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan sergi hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşına tanıklık etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte büyük bir sorumluluk taşıdığımızın da bilincindeyiz. Bizim gibi, Cumhuriyetin değerlerinden ve sunduğu imkânlardan güç alarak kurulan ve bugünlere gelen kurumların bu değerleri korumak ve geleceğe taşımak gibi çok önemli bir misyonu var. Biz de Garanti BBVA çalışanlarının duygularını yansıtan, arkadaşlarımızın gönüllü katılımıyla hayata geçirilmiş, manevi değeri yüksek bir eserle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak istedik. Bu kapsamda ‘Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet Yolu’ kitap ve sergi projesini hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarımıza farklı proje ve etkinliklerle devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ülkemizin ve sektörümüzün önde gelen kurumlarından biri olarak, Cumhuriyet’e karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz ve Atatürk ilkelerinden ilham alarak geleceğin inşasına katkı sağlamak için azimle çalışacağız” şeklinde konuştu.