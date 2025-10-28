Takımın yöneticilerinden Yusuf Nazliten, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin gurur gününde, kentimizin simgesi haline gelen takımımızla birlikte sahaya çıkıyoruz. Bu anlamlı günde hem sporun hem Cumhuriyetin coşkusunu aynı salonda yaşamak istiyoruz. Tüm halkımızı 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de İnegöl Merkez Kapalı Spor Salonu’na davet ediyoruz. Girişler ücretsizdir.”

Kentte büyük bir heyecan yaratması beklenen karşılaşmada Orhaniye Voleybol namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Yönetim, taraftarları kırmızı beyaz renklerle salona gelmeye ve Cumhuriyet coşkusuna ortak olmaya çağırdı.