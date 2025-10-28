Edirne’de bir eğlence mekânında düzenlenen maskeli baloda çekilen görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla işlem yapıldı.

25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı kent merkezindeki bir eğlence mekânında gerçekleştirilen maskeli baloda, çeşitli kostüm ve kıyafetlerle eğlenen gençler, etkinlik sonrasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Fotoğraflarda bir kişinin imam kıyafetiyle elinde alkol şişesi tutarak yağmur duası yaptığı anların yer alması üzerine tepkiler geldi. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Edirne Diyanet-Sen Şubesi konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, imam cübbesi giyen kişinin Feyzi T.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Feyzi T.T., 28 Ekim 2025 Salı günü savcılığın ek talimatı üzerine yeniden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından bir kez daha serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesi kapsamında sürdürülüyor.