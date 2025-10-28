Kaza saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Kartal ile Konak sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kartal sokakta seyreden sürücü Ferhat B.(33) yönetimindeki 16 BBU 112 plakalı otomobil, Konak sokaktan çıkan sürücü Mehmet M. (49) yönetimindeki 16 BEL 928 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

B02C75B6 945D 4F1D 91C4 872620C366EaÇarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Öznur Alkan