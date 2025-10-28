Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümünü coşku ve gururla hep birlikte yaşadığımızı belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, tüm vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakârlıklarla kazandığı eşsiz zaferin neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünün coşku ve gururunu hep birlikte yaşadığımızı belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Cumhuriyet; tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisiyle, hürriyet ve istiklal aşkıyla, iman ve inanç dolu bir kararlılıkla yürüttüğü Millî Mücadele’nin sonunda kazandığı büyük bir zaferin ve yeniden dirilişin sembolüdür. Türkiye Cumhuriyeti, 600 yıllık köklü bir devlet geleneğinin mirası üzerinde yükselmiş, çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini rehber edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda çalışmak, üretmek, ülkemizi her alanda yüceltmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ecdadımızın kanıyla, canıyla bizlere emanet ettiği bu aziz mirası yaşatmak ve yüceltmek, millet olarak en temel görevimizdir. Aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasiye, millî iradeye, vatanına ve bayrağına yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek inanç, kudret ve kararlılığa sahiptir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan 15 Temmuz’a uzanan destansı mücadeleler, bu milletin yüreğinde daima canlı tutulan iman, cesaret ve vatan sevgisinin en güçlü göstergesidir. Her türlü zorluğu inançla aşan, bağımsızlığına ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin bu sarsılmaz kararlılığı, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu anlamlı günde, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları, Heykel Atatürk Anıtı’na Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.