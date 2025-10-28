“SALTANATTAN HALKIN İRADESİNE GEÇİŞİN ADIDIR CUMHURİYET”

Zemci Şahin, açıklamasında Cumhuriyet’in yok sayılan halkı yönetime ortak ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet olmasaydı bizler köyümüzde ya çoban olurduk, ya tarlada çalışırdık. Kadınlarımız öğretmen olamaz, köylü gençlerimiz Cumhurbaşkanı, başbakan ya da milletvekili olamazdı. Millet yok sayılır, babadan oğula geçen bir saltanatın köleleri haline gelirdik.”

“CUMHURİYET HERKESİ EŞİT GÖREN BİR YÖNETİM BİÇİMİDİR”

Cumhuriyet’in sadece bir rejim değil, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışı olduğunu vurgulayan Şahin, “Cumhuriyet kadındır, gençtir, köylüdür — Cumhuriyet insandır” diyerek, laiklik, adalet, demokrasi ve eğitimde eşitlik ilkelerine sıkı sıkıya sarılmanın önemini dile getirdi.

“CUMHURİYET HALKTIR, CHP CUMHURİYETİN TEMİNATIDIR”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhuriyet’in kurucusu olduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyet Halk Partisi varsa Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyet biziz, Cumhuriyet halktır” dedi. Açıklamasını “Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Cumhuriyet!” sözleriyle tamamladı.