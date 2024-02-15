Garanti BBVA, yeni e-para ve ödeme şirketi ‘TAMİ’ için faaliyet izni aldığını duyurdu. Müşterilerine yeni ve tamamen dijital bir ödeme deneyimi sunacak olan Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş bu sene müşterileriyle buluşacak.

Garanti BBVA, ödeme sistemleri altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunacak yeni iştiraki Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan 15.02.2024 tarihi itibarıyla lisans aldı. Tüm ürün ve hizmet altyapısıyla hazır olan ve TAMİ markasıyla faaliyet gösterecek yeni şirket Mart ayı itibarıyla beta versiyonuyla belirli bir grup müşterinin hizmetine sunulacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TAMİ’nin sunacağı hizmetlerle Türkiye’de arzu eden her işletmenin kolay ödeme alması, rahatlıkla ödemelerini takip edebilmesi, tüm bankalarla çalışırken aynı zamanda tüm banka kartlarına taksit imkânı ve özel kampanyalardan da yararlanması sağlanacak. Büyük işletmelerin de ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanacak çözümleriyle TAMİ, yepyeni ve tamamen dijital bir ödeme deneyimi sunacak. TAMİ, KOBİ’ler, ev kadınları, öğrenciler ve ailelere kadar uzanan ve her bir kitlenin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler geliştirmek üzere de altyapı çalışmalarını tamamladı. Müşteriler TAMİ ön ödemeli karta da POS sürecinde olduğu gibi çok hızlıca sahip olurken, ister kartlarıyla isterse de elektronik cüzdanlarıyla kolaylıkla nakit çekebilecek, para gönderip alışveriş yapabilecekler ve katıldıkları kampanyalardan nakit iade kazanabilecekler.

Bankanın yeni iştiraki ile ilgili görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çağrı Süzer, “Ödeme sistemleri dünyası teknoloji ve dijitalleşmenin gücüyle çok hızlı bir değişim içinde. Gerek müşteriler gerekse üye işyerlerinin ihtiyaç ve beklentileri de aynı şekilde sürekli değişiyor, dönüşüyor. 2 yıllık geniş bir müşteri araştırmasının sonucunda müşterilerimizin ‘tam istediği’ ödeme teknolojilerini hız, yalınlık, kolaylık odağıyla karşılarına çıkaracağımız ve dijital ödeme süreçlerini daha da kolaylaştırıp ek faydalarla birlikte müşterilerimize katma değer oluşturacağımız bir altyapı geliştirdik. Bu araştırmalar sonucu müşterilerimizin tariflerinden doğan TAMİ markamızla müşterilerimize ‘tam istediği teknoloji’, ‘tam istediği kart’, ‘tam istediği POS’ çözümünü sunmaya her gün büyüyen ekibimizle ve teknolojik altyapımızla hazır durumdayız” dedi.