Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2023-24 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, GAU Lympic Tesisleri’nde gerçekleşti. GAÜ Rektörlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre; 40’ıncı yıla doğru, akademik tarihin 39’uncu yılında, Girne Amerikan Üniversitesi’nin; 11 doktora, 80 yüksek lisans ve 210 lisans olmak üzere toplam 301 öğrencisi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazandı.

Mezuniyet töreni, Girne Merkez Kampüs Yerleşkesi’nde akademik ve idari kadronun ev sahipliğinde yapıldı. Çocuklarının bu mutlu gününü çeşitli ülke ve coğrafyalardan paylaşmaya gelen öğrenci aileleri, arkadaşları ise törene ‘çok ulusluluk’ damgasını vurdular.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden törene; devlet erkanını temsilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, GAÜ Senatosu tarafından alınmış karar doğrultusunda kendisine; İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı Fahri Doktora ünvanı verilen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, üst düzey bürokratlar, YÖDAK Temsilcileri ve diğer üniversite rektörleri, yurt içi ve dışından çeşitli sektörel gruplara mensup seçkin konuklar da katılım gösterdiler.

Mezunlara sesleniş

Fakülte ve yüksekokullara mensup mezun öğrenciler ve akademik kadronun geleneksel tören alanına giriş seremonisinden sonra törende ilk konuşmayı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar yaptı. Konuşmasında üniversitenin 39 yıllık tarihi boyunca bilim, sosyal yaşam ve bölgesel gelişmedeki öncü rolüne vurgu yapan Prof. Dr. Haydar, "Ne mutlu ki; artık dünyanın her yerinde oldukça başarılı mesleki ve sosyal roller üstlenmiş binlerce mezunumuz bulunmakta. Şimdi sizler de öncekiler kadar bu başarıyı daha da ileri bir konuma ulaştırmak için her zaman bir parçası olacağınız bu yuvadan gururla ayrılıyorsunuz. Can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Üniversite senatosunun; engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında yer alması yönündeki ulusal ve uluslararası çabaları ile tanınan AK Parti Milletvekili Serkan Bayram’a vermiş olduğu fahri doktora ünvanının kendileri için de bir "onur vesilesi" olduğuna dair atıfta da bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Haydar, "Akademik yılımızın başında temamızı ’Biz Bir’iz’ olarak belirlemiştik. Bunun gereğini yerine getirdiğimiz güçlü bir adım inancıyla özellikle bugün evrensel insani değerlerin kısıtlamaya maruz kalmadan savunulması anlamında, mücadelemizi; üniversite olarak daha ileri ve somut bir noktaya taşımaktan duyduğum kıvancı da eklemek istiyorum" sözleri ile konuşmasını tamamladı.

"Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var"

"Eğitimde 40’ıncı yıl ve ellinci yıla doğru" GAÜ perspektifinin tüm dünya için özgün bir "eğitim meşalesinin aydınlığı" tanımı ile konuşmasına başlayan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar şu başlıklar ile mezun ve davetlilere seslendi:

"Siz, mezunlarımız öğrenme ve çalışma ilkelerinizi en yüksek düzeyde tutun. Daha kendiniz olun, daha küresel ve daha fark oluşturucu düşünün. Sizi bekleyen dünyanın karşısında bu en iyi fırsatınız olacaktır. Dünya barışı bir hayal ve elbette bizi birleştiren bir hedef olmaya devam edecek benzerliklerimizi benimseyerek paylaşmayı, ulusların birbirini anlayış kavramlarını en iyi noktaya taşımayı, bu yüksek ideali kim istemez ki? Ne yazık ki başta Orta Doğu olmak üzere çatışma yoğunluğunun arttığı da elimizde olan bir gerçek. Dünya barışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Gazze’de ’çok acil kalıcı ateşkes’ gereksinim olmaktan ziyade bir insanlık sorunudur. Tüm dünyada üniversitelerde bileşik protesto hareketlerinin bu konuda yüksek öğrenim kurumlarını bir tutum ve davranış birliğine ulaştırdığı konusundaki yaygın düşünceye biz de GAÜ olarak en başından beri destek veriyoruz. Mezunlarımızın da bu ruh ve anlayış birliğinde olduğunu müşahede etmekten onur duyuyoruz. Dünya barışına, yeni nesil mezunlarımızın da en yüksek katma değer ile katılımından şüphe duymuyor, onlara inanıyoruz. İnsani değerlerin farkındalığında olan GAÜ, bu değerlerin yaşatılması ve yayılması amacını en başından beri ‘Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var’ olarak anlatıyor. Dünya toplumunun yeniden düzenlenmesinin ihtimalleri hatta umutları, daha iyi bir toplumsal birlikteliğin sağlanması, saldırganlık potansiyelinin dışlandığı bir dünya, insani değerlerin denge unsuru olabilmesi gibi temel temenniler yanında, çağrıya cevap verecek her bir bireyin katılımının Girne Amerikan Üniversitesi’nde bir karşılığı bulunmaktadır. Bu güç birliği ve insanlık felsefesine katkı koyacağına yönelik beklentiler daima rehberimiz oldu."

“Başarısızlıklar, keşfedeceğiniz yeni potansiyelin başlangıcı olacaktır”

Kurucu Rektör Akpınar’ın konuşmasının diğer bölümü öz benliğin dokunulmazlığı ve yaşamın kişisel anlamı üzerinden gerçekleşti. Akpınar, "Eğitim bizi gelişim ve değişim için hazırlar. Hayatınız boyunca hatalar da yapacaksınız, başarısızlıklar da yaşayacaksınız. Ancak, başarısızlıklar, keşfedeceğiniz yeni potansiyelin başlangıcı olacaktır. Yaşam alanlarınızda reddedilebilirsiniz, üzülmeyin. Sevilmiyorsanız, bırakın gitsin. Seçimin konusu siz değilseniz, devam edeceksiniz. Artık o hayatın öznesi olmadığınızı hissediyorsanız; Siz de kayıtsız kalabilmeyi öğrenmeli ve uygulamalısınız. Her zaman en sevdiğiniz biri veya bir şey artık yanınızda olmayabilir, devam edebilmeyi öğrenmelisiniz. Ben, benim için dünyaları tarif eden anlamları olan insanları kaybettim. Halen, gayet iyiyim. Çoğunluğa uymayın, yolunuzu takip edin. Birisi size ’gerçek olmadığında’ bunu söyleyin ve asla gerçek olduğunuz için üzülmeyin. İnsanlara zaman verin, yol açın. Kimseye kalması için yalvarmayın. Senin için olan, sen de kalacaktır, bunu unutmayın. Her şeyi kontrol edemezsiniz, ama tavrınızı kontrol edebilirsiniz. İyilik yapın, bunun size hiç beklenmedik anlarda geri döneceğini de bilin. Yaptıklarınız için mutlu olun, istedikleriniz için çalışın. Bazı şeylerin başlaması için, bitişlerin gerekli olabileceğini de unutmayın. Mezunlarımıza başarı ve sağlık, barış dolu bir dünya diliyorum" ifadelerini paylaştı.

Tatar: “Hiçbir zaman mücadeleden kopmayın”

Kendisinin de üniversiteden 40 yıl önce mezun olduğunu anlatarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mezun olmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, ülkelerine dönecek olanların "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni unutmamaları dileğini" paylaştı. En büyük kazanımlarının; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik olduğunu sözlerine ekledi. Mezunların, arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişimlerini sürdürmesini tavsiye eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların kendilerini yenilemesi ve geliştirmesi için hayat boyu eğitimin önemini de vurguladı. Tatar, “Hiçbir zaman mücadeleden kopmayın, pes etmeyin. İnsanlığa, ülkenizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı koyun. Hayatın değerini bilin ve hayatı sevin. Hayat boyu eğitiminize devam edin. Çalışın, üretin ve mutlu olun. Karşı tarafa dürüst olun. Özgüveninizi yakalarsanız başarıyı yakalarsanız. Çağımızdaki gelişmelerle hayat boyu eğitim alarak, başarılı olmamanız için hiçbir neden yok” dedi.

Onursal Doktora ünvanı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin Mezuniyet Töreni’ne katılımında; Türkiye’de engelli bireylerin başta yargıç olabilmesi yanında diğer yaşamsal ve mesleki alanlardaki tahditlerin de kaldırılmasında öncü olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’a Onursal Doktora ünvanını da, üniversite adına takdirde bulunarak takdim etti.

AK Parti Milletvekili Serkan Bayram İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı’ndan Onursal Doktora payesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan alırken cübbesi Kurucu Rektör ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar ile GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından giydirildi.

Seremoni sonrası kürsüye gelen T.C. Milletvekili Avukat Serkan Bayram; 1974 yılında, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan dayısının birliğinde kullanılan parolanın kendisine ad olarak verildiğini, bebek yaşlarda geçirdiği bir kaza sonucu engelli ama "pes etmeyen bir birey" olarak, yaşama tüm gücüyle tutunduğunu anlattı. Senaryosunu kendi yazdığı ve 40 milyon izlenme sayısına ulaşan "Buğday Taneleri" adlı filmin, kendi yaşamının ve mücadelesinin bir kesiti olduğunu ekledi. Genç yaşlardan bu yana sürdürdüğü mücadele ve engelli bireylerin toplumun her nezdinde yer alabilmesi çabasının milletvekili olmasıyla daha güçlü bir evreye taşınmasına neden olduğunu anlatan Bayram, bu çabaların ulusal ve uluslararası alanda olumlu sonuçlara evrildiğini de vurguladı. Bu kapsamda; Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilip, Avrupa Ekonomik Senatosu’nda fahri senatör olarak seçilmiş olmasının umut ve gurur verici olduğunu belirtti.

“Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ölmesin”

Girne Amerikan Üniversitesi’ne kendi adına tevcih ettiği Onursal Doktora ünvanına teşekkür eden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram sözlerini şöyle tamamladı:

"Umut olmaya, ışık olmaya çalışıyoruz. Doğa, zaten yapacağını yapıyor. Depremiyle, pandemisiyle nice canları aramızdan alıyor, nicelerini engelli bırakıyor. Birbirimize zulüm etmeyelim, birbirimizi öldürmeyelim. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ölmesin. İnsanlar, insanlık ölmesin. Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Dünyanın hiçbir yerinde savaş istemiyoruz. Barış istiyoruz, engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye istiyoruz. İnsanlığın buna ihtiyacı var. Mücadele edeceğiz. Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin."

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni; derecelendirmeye giren tüm mezunların sırayla diploma belgelerini alması ve sonrasında ‘kep atma’ geleneği ile coşku içinde tamamlandı.

“4 yıl boyunca burada olmak çok güzel bir duyguydu”

Hemşirelik bölümünden mezun olan Senem, duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Onur belgesi alacağım birazdan. Hedefim devlete atanmak. Temmuzda sınavlar başlayacak. Üç aşama oldu hatta. Biraz zorlayacak ama yapabileceğimi biliyorum. Burada okumak güzel bir duyguydu. Dört yıl buradaydık. Yeni insanlar tanıdım. Hocalarım da birbirinden çok iyi insanlar. Herkesi çok seviyorum.”