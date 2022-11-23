Gazelli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Bir geceliğine dernek lokalini eşlerine tahsis eden yönetim, üyelerinde desteğiyle kestane kebap partisi verdi.

Türkiye’nin en önemli kestane üretim merkezlerinden biri olan İnegöl’e bağlı Gazelli Kırsal Mahalle sakinleri tarafından kurulan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ilçede bir ilke imza attı.

Köylülerden toplanan yaklaşık 1 ton kestaneyi kadın eli değmeden hazırlayan erkekler, akşamında ise tahsis ettikleri dernek binasında eşlerini ağırlayarak ikram ettiler.

Dernek Başkanı Mehmet Yaprak, iyi günde kötü günde her zaman yanlarında dimdik duran fedakar eşlere teşekkürlerini sunmak adına üyelerle organizasyon yapma kararı aldıklarını söyledi.

Geleneksel hale getirmeyi istedikleri kebap partisini daha da büyütmek istediklerini ifade eden Yaprak, “Kestane üretimi noktasında köyümüz gerçekten örnek bir yer. Bu yıl rekolte beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Kadınlarımız her yıl bu dönemde inanılmaz bir özveriyle bizlere yardımcı oluyor. Kestane bahçelerinde günlerce çalışıyorlar. Eşlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bizde takdirlerimizi sunmak adına bir gece düzenleme kararı aldık. Üreticilerimizin getirdiği kestaneleri gün boyunca temizleyerek hazırladık. Gecesinde ise dernek lokalimizi eşlerimize yani kadınlara tahsis ettik. Kendilerine ikram ettiğimiz kestane kebaplarla teşekkürlerimizi ilettik” diye konuştu.

Festival havasında düzenlenen etkinliğin bir ilk olduğunu da vurgulayan Yaprak, “Bizlerin yanında duran tüm kestane üreticilerine teşekkür ediyoruz. Oldukça başarılı bir organizasyondu. Önümüzdeki yıllardan itibaren daha geniş çaplı program yapacağız. Artık yılda bir gün erkeklerimiz eşlerine hizmet edecek.” Şeklinde konuştu.

Geceye İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İnegöl Jandarma Komutanı Sinan Yıldız ve İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz’da eşleriyle kestane festivaline eşlik etti.