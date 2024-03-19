İstanbul’da hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ali Sirmen, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci ve yazar Ali Sirmen, 17 Mart Pazar günü 84 yaşında yaşamını yitirmişti. Hayatı kaybeden gazeteci Sirmen’in öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, gazeteci Ali Sirmen’in ailesi, yakınları, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Sirmen cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Kaybımızdan dolayı çok üzüntülüyüz”

Cenaze töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Ali abi, Galatasaray için çok önemli birisiydi. Galatasaray’a çok uzun süre hizmet etmişti. Çok önemli bir Galatasaraylıydı. Kaybımızdan dolayı çok üzüntülüyüz. Değerli ailesine sabırlar diliyorum. Kendisine de Allah’tan rahmet diliyorum. Hem Türkiye, hem Türk basını hem de Galatasaray için yeri doldurulamayacak kadar önemli birisiydi. Işıklar içinde uyusun. Eksikliğini her zaman hissedeceğiz” dedi.

“Türkiye için büyük bir kayıp”

Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Ali Sirmen ile yakın yaşlardaydık. Bizim jenerasyon Cumhuriyet’in ilk yetiştirdiği dönemdi. Türkiye için büyük bir kayıp. Çok geç tanıştık keşke önceden tanışma şansımız olsaydı. Son dönemlerde birkaç defa bir araya geldik. O kısa beraberlikler bile onun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Bir kere yelpazesi çok genişti. Dış politikadan spora, sanata her alanda kendini çok iyi yetiştirmiş bir isimdi. Her şeyden evvel çok büyük bir insandı. Ali Sirmen’i daha kısa özetlemek gerekirse o cumhuriyet aşığıydı. Büyük bir kayıp, tekrar herkese başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.