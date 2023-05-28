Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze törenin ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.