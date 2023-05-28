Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Bursa'da oy kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sandığından çoğunuk oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın oyunu kullandığı Osmangazi ilçesindeki Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda kurulan 3148 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı. 368 seçmenden 304'ünün oy kullandığı sandıkta oyların tamamı geçerli sayılırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 190 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 114 oy aldı.

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