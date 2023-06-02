Gazeteci yazar Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü İstanbul Şişli'deki hastanede 81 yaşında vefat etti. Cenaze töreni Pazar günü gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Sabah Gazetesi Başyazarı gazeteci yazar Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede vefat etti.

81 yaşında hayata gözlerini yuman Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.

Mehmet Barlas'ın 4 Haziran Pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, Ankara'da 1942 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı.

İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu. NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile Türk Müziği'ne yönelik "Makam Farkı" adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.