Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcakların etkili olmasıyla beraber yaşanabilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Mesire alanlarında olası orman yangınlarını engellemek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından çam pürleri, kozalaklar, kuruyan dalların temizliği yapılıyor.

Ormanları koruma kapsamında yürütülen çalışmada 105 personel 7 iş makinası ve 5 taşıyıcı araçla ormanların sınırlarında bulunan yolların kenarlarında otlar biçiliyor, yangın oluşturabilecek başta cam kırıkları olmak üzere çöpler toplanıyor.

İTFAİYE EKİPLERİ, ORMAN YANGINLARINA KARŞI NÖBETLERİNİ SÜRDÜRDÜYOR

Olası yangınlarda hızlı tespit ve müdahale için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ise kent ormanları ile ekili alanlarda 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Termal kameralı, gece görüşe sahip dronelar ile destekli ekiplerin kapasitesini arttırmak amacıyla bu yıl 2 adet 4X4 orman yangınlarına müdahale aracı ve 8 su takviye aracı alınarak güçlendirildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı 159 orman köyünün muhtarlarına orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere toplam 500 adet sırt pompası, bin 750 adet tırmık ve bin 800 şaplak dağıttı. Orman yangınlarına yönelik personel ve vatandaş eğitimlerine devam eden İtfaiye Daire Başkanlığı, 2015 yılından bugüne kadar 364 bin 463 vatandaşa eğitim verdi.

Ormanlarda yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kent ve Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Seda Memikbeşe, sıcaklıkların artmasıyla orman yangını riskinin azaltılması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Burada çam pürleri, kozalaklar, kuruyan dalların temizliği yapılıyor. Bunun yanı sıra orman alanlarına komşu arsalarda da temizlik sürüyor. Yangın riskini oluşturacak tüm unsurları en aza indirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kullandığı mesire alanlarında mangal ve ateş yakmak yasaklandı. Buralarda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Gaziantep’in oksijen kaynağı ormanlarımız.”

Ormanların korunması ve müdahale için nöbet tutan itfaiye ekibinin Müdahale Çavuşu Abdullah Özbakır da 7/24 nöbette olduğunu aktardı.