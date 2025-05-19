Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. 18 branştan 250 sporcunun katıldığı programda konuşan Başkan Alemdar, "Gerek ulusal gerekse uluslararası arenada kazandığınız bu başarılar hem ailenizi hem de bizleri gururlandırdı. Sizler şehrimizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma noktasında büyük bir örnek teşkil ediyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Buluşmada Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin ve yönetim kurulu üyeleri ile 18 branştan 250 sporcu ve antrenörleri katıldı.

Konuşmasında aile vurgusu yapan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, "Bu anlamlı günde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak Başkanımız Yusuf Alemdar’ın önderliğinde sık sık sizleri ziyaret ediyor, görüş ve taleplerinizi dinliyoruz. Bugün burada bir aile gibiyiz. İnşallah hem şehrimiz hem kulübümüz adına kendimizi daha iyi yerlere taşıyacağız. Ben bu vesileyle özellikle emeğini esirgemeyen hocalarımıza ve siz kıymetli sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ise, "Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir aradayız. Sporda ciddi hamlelerimiz var ve her geçen gün daha da ivme kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu başarılarda emeği geçen Başkanımıza, antrenörlerimize, ailelerimize ve sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Programda konuşan Başkan Alemdar, "Sizler emeğinizle, gayretinizle ve çabanızla birçok başarıya imza attınız. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kazandığınız bu başarılar hem ailenizi hem de bizleri gururlandırdı. Sizin bu başarılarınız aynı zamanda barışın ve kardeşliğimizin en büyük nişanesidir. Çünkü sizler şehrimizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma noktasında büyük bir örnek teşkil ediyorsunuz. Ben bu vesileyle hem ailelerinizi hem de antrenörlerinizi tebrik ediyorum. Kısa bir süre önce elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Kağan Ege evladımıza da bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Spor alanında gerçekleştirilen yatırımlara dikkat çeken Başkan Alemdar, "Sakarya’mız, sporun, sporcunun ve kardeşliğin dostu bir şehir. Bu kardeşliğin devamı için bizler de mücadelemizi sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle şehrimiz genelinde halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları, yüzme havuzu, 4 ilçemize kapalı spor salonları ve şehrin spor altyapısını güçlendirecek hamlelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İnşallah tüm yatırımlarımızı hızla tamamlayarak sizlerin şartlarını çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Ben bir kez daha 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyor, hepinize kariyerinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Alemdar ve sporcular programın sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.