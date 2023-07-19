Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer önde gelen parti üyeleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilen "gizli darbe" toplantısının sızdırılmasının ardından şu sıralar bir skandala karıştı. 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen görüşme parti içinde önemli bir çalkantıya neden oldu.

Sızdırılan video görüntülerinde İmamoğlu ve yandaşlarının parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek amacıyla imza kampanyası hazırladığı görülüyor. Video, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak yaygın tartışmaları ve tartışmaları ateşledi. İmamoğlu, tartışmalı toplantıyı kabul ederek olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, Zoom toplantısında birçok konuda ön plan yaptıklarını açıkladı. Ana hedeflerinden biri parti meclisi süreci için bir temel oluşturmaktı. Parti teşkilatındaki bazı üyelerin ihraç edilmesi için süreç başlatmayı da düşünmüşlerdir. Ayrıca, mevcut verilere dayanarak böyle bir etkinliğin uygulanabilirliğini araştırarak, alternatif bir olağanüstü parti kongresi olasılığını tartıştılar. Bu tartışmalar, daha fazla eylem için bir temel oluşturmayı amaçlıyordu. İmamoğlu, "Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız. Bunu seven kimler var? Bunları araştıracağız. Partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında, ülkenin yangınlarla mücadele ettiği, halkın zamlarla mücadele ettiği bir dönemde Zoom üzerinden yapılan toplantıları doğru bulmadıklarını ifade etti. Ayrıca, CHP'nin kongre sürecinin hızla ilerlediği bir zamanda, parti geleneğine uymayan, hiyerarşiyi göz ardı eden ve etik olmayan toplantıları da doğru bulmadıklarını vurguladı. Partinin itibarının zedelenmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Öztrak, ayrıca CHP'nin genel başkanının partiye zarar gelmeden limana demirlemek için kararlı olduğunu ve bunu başaracaklarını ifade etti. Son olarak, toplantıdan önce kendilerinin zoom toplantısı konusunda bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.