Güneştepe Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, çatı katından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, bazı vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken, itfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevredeki binalara sıçraması son anda önlendi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.