Vatandaşlardan biri "İzmir Körfezi'nden bile daha kötü durumda" derken, bir başkası "Erzurum'dan buraya gezmek için geldik, nehri böyle görmek üzücü bir durum" diye konuştu.

Adana'da Seyhan ilçesinde bulunan ve kentin simgelerinden olan tarihi Taşköprü'nün altından geçen Seyhan Nehri'nde belediyenin gerekli bakımları yapmamasından dolayı çevre kirliliği yaşandığı iddia edildi. Şehirdeki tarihi yerleri ziyaret etmek için il dışından gelen misafirler gördükleri manzara karşısında hem üzüldü, hem de şaşkına döndü.

Tarihi yerin çevresinin kirli olmasından dolayı üzüldüğünü belirten Büşra Özdemirci şunları söyledi:

"Nehrin çok temiz olduğunu söyleyemem, böylesi tarihi bir yerin çöp içinde olmaması gerekiyor. Dikkat edilmesi gerek. Görülmesi gereken tarihi bir yer burası. Bu manzara karşısında kalmak kötü bir durum. Erzurum'dan buraya gezmek için geldik. Nehri böyle görmek üzücü."

Tarihi yerleri gezmek için ilk defa Adana'ya gelen İsmail Sarıkaya da "Adana'ya ilk defa geldim. Adana'da ilk dikkatimi çeken nehrin kirliliği oldu. Bu kirliliği sel de getirmiş olabilir, vatandaş da kirletmiş olabilir. Vatandaştan biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Camimiz arka tarafımızda, tarihimiz burada. Köprünün üstünden geçerken etrafındaki bu pislik içler acısı bir durum. Adana'ya çok yakışan bir hal ve hareket değil. Yetkililerin bu konuda bir an önce duyarlı olup gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyhan Nehri'nin İzmir Körfezi'nden daha kötü duruma geldiğini belirten Ali Sertkaya, "İzmir Bornova'dan geliyorum. Seyhan Nehri'nin bu manzarası karşısında şu an bir şey düşünmeye bile gerek duymuyorum, kirliliği görünce şok oldum. İzmir Körfezi'nden bile daha kötü durumda. Bir an önce yetkililerin bu konuyu çözüme ulaştırmasını istiyoruz. Sonuçta burası Adana halkının, halkın bunu hak ettiğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.