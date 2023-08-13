Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla LGS ve YKS’de başarı elde eden 534 öğrenciye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.GAZİANTEP (İGFA) - Erikçe Macera Parkı’nda düzenlenen törende Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde birlik dilime giren 235, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 5 bine giren 299 öğrenci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in söz verdiği bisikletlerini aldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il protokolü üyeleri öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğrencilere ve ailelerine yakalanan başarılardan dolayı kutlayarak, "Birlikten güç doğar, birlikle bereket olur. Gençlerimiz, en büyük değer, sermayemiz. Bir ülkenin gerçek değeri insanıdır, gençleridir. Bu gençleri iyi yetiştirirsek her türlü işi çocuklarımız en iyi şekilde yapar. Temel görevimiz insan yetiştirmek. Bu anlamda yapılan bu çalışmayı büyük bir takdirle takip ediyoruz. Hangi hedefi gerçekleştirirseniz daha iyi hedef mutlaka vardır. Daha fazlası her zaman vardır. Hedeflerimizi sürekli güncelleyeceğiz daha iyi hedefler koyacağız. Ülke olarak yeni hedefimiz Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı’nı insanımız, gençlerimizle inşa edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehir için yeni hedefler koyduklarını belirterek, "Bu çocuklar gözümüzün nuru. Burslarını veriyoruz çocuklarımızın hem de bisiklet dağıtacağız. 100’üncü yılda 100 bin bisiklet hedefi ile yola çıktık. Bütün çocuklarımızı çok seviyor yollarının açık olmasını diliyorum" dedi.