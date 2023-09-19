TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik rütbesi ve Gazilik Unvanının verilişinin yıldönümünde kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz, “19 Eylül Gaziler Günü; aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar, kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür” diye konuştu.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı. Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Hulusi Karakuz Atatürk heykeli önünde çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz yaptı. Konuşmanın ardından tören fotoğraf çekimiyle son buldu.

“19 Eylül gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür”

Gaziler Günü dolayısıyla günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Ali Hulusi Karakuz şunları söyledi:

“19 Eylül Gaziler Günü; aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar, kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Gaziler Gününü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Yıllar önce Haçlı Ordusu hüviyetine bürünen emperyalist güçler, Türk’ün Anadolu’daki varlığına son vermek üzere topraklarımızı dört bir yandan işgal ettiler. Ülkemizi parçalamaya yönelik Sevr Anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmeye çalıştılar ve bu maksatla Yunan Ordusunu Anadolu’ya sürdüler. Anadolu içlerine doğru ilerleyen Yunan Ordusu, 13 Eylül 1921’de Başkomutan Mustafa Kemal’in komutasındaki kahraman Türk Ordusu karşısında Sakarya Meydan Muharebesinden hezimete uğrayarak ayrılmıştır. Çareyi savaş meydanlarından kaçmakta bulan Yunan Ordusu bir sene sonra Dumlupınar’da tekrar aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştu. Bu mücadele kaybedilseydi sömürgecilerin Anadolu’yu paylaşım planı olan Sevr Anlaşması gerçekleşecekti. Bu durumda Anadolu’da Türklerin varlığından söz edilmeyecekti. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları böyle bir tabloyu Türk milletine yaşatmadılar. Yoktan var edilen bir orduyla gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi bugünün hür ve bağımsız Türk Devleti’nin yolunu açmıştır.