İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Gaziler Günü dolayısıyla ilçe genelinde gazi ve aileleri ile bir araya geldi.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in ev sahipliği ile gerçekleştirilen ve ilçe protokolünün de yer aldığı programda protokol üyeleri tarafından gazilere günün anlam ve önemine dair plaket takdim edildi.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sizlere borçluyuz

Duygu dolu anların yaşandığı programda konuşan Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve al bayrağımızın özgürce dalgalanmasını siz değerli gazilerimize borçluyuz diyen Cengiz “Aziz milletimizin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükran ve minnetinin ifadesi olarak 1921 yılında TBMM tarafından Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihini Gaziler Günü olarak kutlamanın kıvancı içindeyiz. Vatanını canından aziz bilen, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, vatanseverliğin yaşayan abideleridir. Bugün millet olarak şanlı bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu Aziz Şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize borçluyuz. Fedakârlıkların en büyüğünü gösteren Şehitlerimiz gibi, sizler de vatan uğruna, namus uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna can vermeye hazır olduğunuzu fedakarca gösterdiniz. Bu zor coğrafyada ayakta kalmanın bir bedeli var, bu bedel de Malazgirt’ten Çanakkale’ye kadar, Dumlupınar’dan Sakarya’ya kadar, Kıbrıs’a kadar, terör Şehitlerimize kadar, 15 Temmuz’a kadar Şehitlerimiz ve Gazilerimiz tarafından ödendi. Bu rütbeye sahibi olmanın ayrıcalığını birçok ailemiz yaşadı. İnanıyoruz ki, her bir Şehit bütün Türk milletinin Şehidi, her bir Gazi bütün Türk milletinin Gazisi ve hepimizin övünç kaynağıdır. Bu ruhun, bu duygunun daima yaşaması gerekmektedir. Bu coğrafyada kalmanın bedelini bugün ödememiz gerektiği anda, yine canlarını ortaya koyacak bir nesle ihtiyacımız var. Bugünü, bu akşamı hep beraber bu güzel vatan parçası içerisinde birlikte geçirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Gaziler günü dolayısıyla gerçekleştirilen programdan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Gaziler ile aile yakınları “ Bizim için bu akşamın önemi çok fazla. Bizim gibi bu anlamlı günün hassasiyetini bilen, değer veren Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz’e teşekkür ediyoruz. Her gazi arkadaşımızı ve ailelerimizi evimizden alarak buralara kadar getirdi. Bizler bu vatan topraklarının bölünmemesi uğruna mücadele ettik, bizlere şehitlik nasip olmadı ama gazi olduk. Bizleri ne zaman olursa olsun değerli hissettiren Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Başkan Cengiz, günün anlam ve önemine dair gazilere ve ailelerine plaket sundu.