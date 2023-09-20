Bilgi iletişim teknolojileri; bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşmasının koşulunu sağlayan her türlü, görsel, işitsel gibi bilgi taşıyan yazılı araçlardır. Bilgi teknolojisi; bilginin toplanması, işlenmesi, arşivlenmesi ile bir yerden, bir yere bilgi akışını sağlayarak sistem olarak nitelendirilmektedir. İletişim teknolojisi ise iletişim olanakları yani mesajlaşma, görüntülü iletişim ve sesli iletişim teknolojilerinin akışını sağlayan, hesaplama işlemlerini teknolojik bazlı yapan sistem olarak adlandırılmaktadır.

Bilgi iletişim teknolojileri; bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasıyla oluşturulan sistemlerdir. Yani herhangi bir enerji yoksunluğu ve teknolojinin sekteye uğraması durumunda; iletişimin kurulması mümkün değildir. İletişim teknolojisi olanaklarını yaratan elektronik cihazlar ise şu şekildedir:

Bilgisayar

Telefon

Kablolu Televizyon

Videoteks

Software

Bilgi Ağları

Faks Makineleri

Online Veri Tabanları

Günümüz Dünya’sında bilgi iletişim teknolojileri gün geçtikçe gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişimin yegane sebebi ise varoluşunu yaratan, teknolojidir. Son dönemlerde ise bu teknoloji şaşırtacak derecede büyümektedir. Ancak bilinmesi gereken bir bilgiler arasında şu durumda bulunmaktadır; bilgi iletişim teknolojileri yaklaşık olarak son 40 yılı kapsamaktadır. Yani binlerce yıllık insanoğlu yaşamında oldukça küçük bir zaman dilimine sahiptir. Bu zaman diliminin oldukça az olması ve gelişmelerin bu denli büyük olması ise en şaşkınlığı yaratan durumdur.

Bilgi İletişim Teknolojisinin Günümüzdeki Faydaları

Bilgi iletişim teknolojisi faydaları, insanoğlu için oldukça ehemmiyet taşıyan bir alandır. Çünkü son 40 yılın tamamı bu alanın gelişmesi ve insanların hayatlarına entegre olabilmesi üzerine gerçekleşmiştir. Yani günümüz dünyasında iletişim teknolojilerinden herhangi bir uzaklık durumu; insanları sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak da ciddi bir sekteye uğratmaktadır. Sistemlerin, devlet bilgilerinin, ekonominin, online platformların neredeyse tamamının %65’lik bir yüzdesi online tabanlar üzerine kuruludur. Bu kurumlar ve toplum için bilgi teknolojisi oldukça ehemmiyet taşımaktadır. Genel olarak bilgi iletişim teknolojisinin günümüzdeki faydalarını sıraladığımızda karşımıza şu şekilde bir tablo çıkacaktır:

İletişim bilgilerine her an ulaşılır olması

Öğrenme alanını genişletmesi ve geliştirmesi

Oluşabilecek her anını önüne geçerek 7/24 iletişim sağlanması

Bilgi akışının sağlanması ve geleceğe aktarılması

Verilerin, bilgilerin; onlarca sayfalık kağıt israfları yerine, küçük bir cihaza yedeklenebilmesi

Haber akışının sağlanması

Toplumsal bilgilere anlık olarak ulaşabilir olması

Doğal afetler, acil durumlar da iletişim teknolojisini kullanarak; olayı çözümlemek

İnsan hayatını etki eden faktörleri; tek bir çatı altında toplaması ve kullanılması

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanıldığı Alanlar

Bilgi iletişim teknolojisinin kullanıldığı alanlar oldukça geniştir. Bu alanların geniş olmasının ilk sebebi; hızlı ve güvenilir bir iletişim olanaklarının sağlanması. Ayrıca okul ve eğitim alanlarında öğrencilerin bilgiye ulaşabilmelerinde de oldukça önemli faktörlere sahiptir. Bu yüzden bilgi iletişim teknolojisi, günümüzün en büyük parçalarından birisi olarak yer almakta ve gün geçtikçe bu alanı güçlendireceği şüphesiz. Genel olarak bilgi iletişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlar şu şekildedir:

Bankacılık

Bilim

Savunma

Eğitim

İletişim

Teknik Görevlerde

Tıp

Ticaret

Ulaşım

Üretim

Fabrika

Ekonomi

Genel olarak bilgi iletişim teknolojileri bu alanlar üzerinde kullanılmaktadır. Yukarıda bahsedilen alanların ne denli önemli alanlar olduğu aşikardır. Bilgi ve İletişim teknolojileri işte bu yüzden oldukça önemli bir alandır.

Gelecekte Bilgi İletişim Teknolojisi

Günümüzde birçok kişinin aklında da ‘’gelecekte bilgi iletişim teknolojisi nasıl olacak?’’ sorusu bulunuyor. Bu soru oldukça anlaşılır olmaktadır. Çünkü her geçen gün teknoloji gelişmektedir. Gelişen teknoloji dolayısıyla, temelinde teknolojiyi barındıran tüm alanlar muazzam bir derecede etkiliyor. Bilgi ve İletişim olanakları da temel olarak teknolojiye bağlı olmasından kaynaklı; oldukça etkileneceği düşünülmektedir. Bu etkilenmenin ilk koşullarından birisi de insanlardan konforunu arttırması beklenmekte. Günümüzde iletişim teknolojilerine ulaşmak bu denli kolayken bile bundan yaklaşım 20 yıl sonrasında ne denli konfor sağlayacağı da oldukça merak konusu. Bir diğer değişim ise bilgi iletişim teknolojisi ile tüm yaşamın şekilleneceği. Aslına bakılırsa, günümüzdeki insanlar kendilerini bilgi iletişim teknolojisine göre şekillendirdiği oldukça açıktır.