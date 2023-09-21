AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na gezi düzenledi. Kore ve Kıbrıs gazileri başta olmak üzere şehit aileleri de programa katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gaziler ve ailelerine özel program düzenledi. Programa Kore, Kıbrıs gazileri, şehit aileleri ve STK yöneticileri katılım sağladı. Üsküdar’dan hareket eden Valide Sultan Gemisi ile adaya gerçekleştirilen ziyarette, Adnan Menderes’in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret edilerek yargılama sürecine ilişkin bir video izlendi. Ardından ziyaretçiler, Adnan Menderes Müzesini ziyaret ederek adayı rehberler eşliğinde gezdi.

“Gazilerimiz ile yakın tarihte önemli yere sahip adamızda tarihi bir gezi gerçekleştirdik”

AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, “AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul’da 39 ilçemizde gazilerimizle birlikte boğaz gezisi gerçekleştirdik. Gezimizin ikinci aşamasında da Yassıada gezisini gerçekleştirerek gazilerimizi yakın tarihte önemli yere sahip Yassıada ile ilgili tarihi bir gezi gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.

“Bize bunu sunan insanlara çok teşekkür ederim”

Kıbrıs gazisi Necati Yargıcı, “Kıbrıs Barış Harekatı gazisiyim. 1974, 50’inci piyade alayında şehit olan alay komutanı İbrahim Karaoğlanoğlu, Kıbrıs’ta bize savaş olduğunu bildirdi ve Mersin’den hareket ettik. Ada harika, bize bunu sunan insanlara çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Bizi gazi olarak yanlarına aldıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.