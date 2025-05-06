ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Gelecek hafta gerçekleşecek Orta Doğu turu öncesi Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, Orta Doğu gezisinden önce 'çok, çok büyük bir duyuru' yapacağını söyledi. Açıklamanın geziyle ilgili olup olmadığı henüz bilinmezken, Trump, "uzun yıllardır belirli bir konu hakkında yapılmış en önemli duyurulardan biri olacağını" söyledi.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, "Yapacağımız çok, çok büyük bir duyuru olacak. Yani, ne kadar büyük olursa olsun, ne hakkında olacağını söylemeyeceğim. Ve bu çok olumlu" dedi.

TRUMP'IN SÜRPRİZİ NE OLACAK?

Öte yandan gümrük tarifesi gibi dünya ekonomisini alt üst eden politikalarla gündeme gelen Trump'ın sürprizinin ne olacağı merak konusu oldu. Sürprizin Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiyle ilgili olup olmadığı şuan için bilinmiyor.