19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı. İnegöl’de Resmi tören alanına çıkarma yapan İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri gazilere sürpriz yaptı.

GAZİLERİ UNUTMADILAR

Gaziler Günü, 102. Yılında İnegöl’de de her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlamalara İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de katılarak gazileri kutladılar.

Okul Müdürü Cavit Yakşi rehberliğinde önce İnegöl şehitliğine yürüyen öğrenciler, burada Din Kültürü Öğretmeni İbrahim Can’ın Kuran tilavetinden sonra yapılan duaya amin dediler. Şehitlikte konuşan İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi müdürü Cavit Yakşi; “19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilerek tüm gazilere armağan edilen ve her yıl kutlanan Gaziler gününde çok anlamlı bir yürüyüş yaptık. Önce şehitliğimizi ziyaret edip dua ettik. Şehitlik ziyaretimiz sonrasında Gazilerimizi bu özel günlerinde yalnız bırakmamak için tören alanına yürüyüp ellerini öpeceğiz. Onlara şükran duygularımızı sunacağız. Resmi programlarında gözükmediğimiz için bu katılımımız onlar için sürpriz olacak. Şehitler bu vatan için canını verenler, gaziler de bu vatan için canını vermeyi göze alanlar. Onlara ne kadar minnet ve şükran duysak azdır.” Dedi.

GAZİLER İNEGÖL HALİL İNALCIK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ’NE GELECEK

Okul müdürü Cavit Yakşi, hafta içi gazileri okullarında ağırlayarak öğrencilerle buluşturacaklarını da açıkladı.

Atatürk Anıtı önünde saat 11.00’da başlayan törenlere; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve gaziler, siyasi parti Başkan ve yöneticileri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri ve İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri katıldı.