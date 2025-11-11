Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar ve afet sonrasında uygulanacak güvenli adımlar hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler aktarılıyor. Ayrıca eğitimlerde, günlük yaşamda karşılaşılabilecek risklerin nasıl azaltılabileceği ve afet çantası hazırlığı gibi konular da anlatılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu çalışmalarla öğrencilerde afet bilincini geliştirerek, toplum genelinde daha güvenli ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Eğitimler, Okullarda Ve Kamu Kurumlarında Devam Ediyor

Afet İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü farkındalık eğitimlerinin, ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde yıl boyunca devam edeceği bildirildi. İlçedeki okulların yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ve Aile Destek Merkezi’nde de (ADEM) eğitimler verilmeye devam ediyor.