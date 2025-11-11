Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından aday memur personele; meydana gelebilecek olumsuz durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla su altı ve su üstü arama kurtarma botlarına yönelik eğitimler veriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki memurlar ile aday memurlar, Gömeç Dalış Köyü Eğitim Tesisi’nde iki grup halinde gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle suda boğulma vakalarına anında müdahale edebilme kabiliyetlerini geliştiriyor. Yaklaşık 3 ay süren eğitimlerde ekip, hem karada hem su altında hem de su üstünde meydana gelebilecek olaylara yönelik pratik becerilerini artırıyor.

Eğitim alan aday itfaiye eri Ahmet Burak Öztürk, "Bursa’dan Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın açtığı eğitimler için geldim. Eğitimler olumlu sonuçlandı. Yaklaşık 3 ay boyunca eğitimlerimiz oldu. Bugün Gömeç Dalış Köyü’nde su altı ve su üstü arama kurtarma bot eğitimleri aldık. Sadece karada değil, suda da arama kurtarma yapabilmek için bu eğitimleri alıyoruz. Arama kurtarmada bu eğitimler daha çok işimize yarıyor" dedi.

Burhaniye Belediyesi’nde görev yapan itfaiye eri Müjdat İnan ise "Balıkesir Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği’nde çalışıyorum. Büyükşehir’in bize sağladığı imkânlar doğrultusunda gerek araç gereç, gerekse malzeme ve arama kurtarma konularında gerekli eğitimlerimizi almış bulunmaktayız. Bu konuda eğitmen hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı’nda aday memur Serkan Özçelik de, "60 iş günü süren bir eğitimden geçtik. Genel itfaiye eğitimleri aldık. İlk yardım, arama kurtarma, her türlü canlıya müdahale gibi konularda eğitimler gördük. Sahil Güvenlik Komutanlığı’yla beraber organize şekilde sınırlarımızda gerçekleşebilecek olaylara müdahale edebilmek için hazırlandık" şeklinde konuştu.