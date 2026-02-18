Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını dijital bir sistemle hayata geçirerek hem modern çözümler sunuyor hem de paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun güçlü bir dayanışma modeli ortaya koyuyor. İlçede tespiti yapılan 5 bin aileye, Ramazan ayına özel olarak GopKart üzerinden karekod tanımlandı. Aileler, belediye ekipleri tarafından kapılarına kadar ulaştırılan dijital kartlar ile günlük pide desteğinden doğrudan faydalanabilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, GopKart'a tanımlanan karekodu okutarak kendilerine en yakın fırından pidelerini temin edebilecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu sistemle yardımlarda gizliliği esas alarak, vatandaşların herhangi bir şekilde görünür olmadan hizmetten yararlanmasını sağlıyor. Böylece Ramazan ayının paylaşma ve incelikli yardımlaşma geleneği, kurumsal ve sürdürülebilir bir modelle devam ettiriliyor.

Erzak yardımları da dijital kart sistemine geçti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yalnızca pide desteğinde değil; Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen erzak yardımlarında da dijital kart sistemine geçti. Gıda yardımı, dijital kartlar üzerinden temin edilebilecek. Uygulama ile ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını belirlenen noktalardan kendi tercihlerine göre karşılaması sağlanarak, süreç hem daha hızlı hem de daha etkin bir şekilde yürütülebilecek.

'İhtiyaç sahibi komşularımıza erişimimizi kolaylaştıracak destek modelini hayata geçirdik'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, 'Öncelikle, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam âlemine ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bir elin verdiğini diğerinin bilmemesi gerektiğine inanan bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu yıl sosyal destek çalışmalarımızı daha sistematik ve etkin bir yapıya kavuşturuyoruz. İlçemizdeki işletmelerde indirim imkanı sağlayan GopKart altyapımızı bu kez pide destekleriyle entegre ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlara hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Bu sistemde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi aileler buradaki karekodu okutarak kendileri için hazırlanan sosyal yardımları temin edebilecekler. Vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılmadan yardımlarını sağlamış olmak bizim için çok kıymetli. Başta İstanbul Fırıncılar Odası olmak üzere tüm fırıncı esnafımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin yanında olarak, bu mübarek ayı birlik ve dayanışma içerisinde idrak edeceğiz' dedi.