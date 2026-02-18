OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 'Vizyon 2030' basın buluşmasında OYAK'ın önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını basın mensuplarıyla paylaştı. Güçlü nakit üretimi, sermaye verimliliği ve finansal dayanıklılık odağında şekillenen strateji seçici büyüme anlayışı ve portföy dönüşümüyle desteklenecek. OYAK, 2026 yılını operasyonel dayanıklılığın güçlendirildiği ve 2030'a giden yolun sağlamlaştırıldığı bir 'konsolidasyon yılı' olarak konumlandırırken; altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillenen portföy mimarisiyle 2030 yılında 60 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen tamamlayıcı mesleki emeklilik sistemlerinden biri olan OYAK, küresel ekonomideki belirsizliklere karşı disiplinli büyüme ve yüksek verimlilik odaklı yol haritasını 'Vizyon 2030' buluşmasında paylaştı. İstanbul'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, kurumun gelecek projeksiyonunu; seçici büyüme, güçlü nakit üretimi ve stratejik portföy dönüşümü temelleri üzerine inşa ettiklerini ifade etti.

Yalçıntaş, OYAK'ın 2030 vizyonunun; seçici biçimde büyüyen, güçlü nakit üreten ve portföyünü uzun vadeli yapısal eğilimlerle uyumlu şekilde dönüştüren bir kurum olmak üzerine kurulduğunu vurguladı. Murat Yalçıntaş, '2026'yı hızlı büyümeden ziyade, nakit üretimimizi ve operasyonel dayanıklılığımızı güçlendirdiğimiz bir eşik olarak görüyoruz' dedi.

Toplantıda 2030 vizyonunun ana çerçevesini basın mensuplarıyla paylaşan Murat Yalçıntaş, OYAK'ın portföy mimarisinin; altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillendiğini belirtti. Yalçıntaş, altyapı yatırımlarının öngörülebilir nakit akışı ve bilanço dayanıklılığıyla portföyün omurgasını oluşturulacağını, enerji yatırımlarının sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti. Yapay zekâ ve bilişim alanlarının verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet gücü açısından güçlü bir kaldıraç sunduğunu belirten Yalçıntaş, lojistik ve madencilik yatırımlarının ise küresel tedarik zinciri güvenliği ve kaynak erişimi açısından tamamlayıcı nitelik taşıdığını aktardı. Otomotivde ise hibrit motor ve elektrikli araçlarla geleceğin teknolojisine yatırım yapılacağının altını çizdi.

Türkiye ekonomisine ölçekli ve ölçülebilir katkı

OYAK'ın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendiren Murat Yalçıntaş, OYAK şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde üretim kapasitesi, ihracat performansı ve istihdam katkısıyla kritik bir konumda yer aldığını ifade etti. OYAK'ın Türkiye'de ödenen toplam vergilerin yüzde 1,7'sini ve Türkiye toplam ihracatının ise yüzde 2,3'ünü tek başına gerçekleştirdiğini belirten Yalçıntaş; OYAK'ın demir-çelikte ve ham çelik üretiminde lider, otomotivde Türkiye otomotiv ihracatında birinci, enerjide arz güvenliği ve altyapı sürekliliği açısından stratejik rol üstlenen, kimya ve tarım-gıda alanlarında ise ihracat ve katma değer odaklı üretim yapan bir yapı olduğunu aktardı.

OYAK'ın küresel ölçekteki faaliyetlerine de değinen Yalçıntaş, bugün Türkiye dahil 24 ülkede, 6 kıtada faaliyet gösterildiğini; 2030 vizyonu doğrultusunda ise coğrafi yayılmadan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeye odaklanan kontrollü ve disiplinli bir büyüme yaklaşımının benimsendiğini ifade etti. Yalçıntaş, 115'ten fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracatın önümüzdeki dönemde yalnızca pazar sayısı değil; katma değer, ürün karması ve sürdürülebilir pazar payı odağında büyütülmesinin hedeflendiğini belirterek, 2030 itibarıyla 10 milyar ABD doları ihracat hacmine ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı. OYAK'ın toplam istihdamının ise 2030 yılına kadar 39 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.

OYAK'ın 2030 vizyonu kapsamında, olgunluk seviyesine ulaşmış ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli bulunan bazı iştirakler için halka arz seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade eden Murat Yalçıntaş, halka arzların bir finansman aracı olmanın ötesinde; sermaye yapısını güçlendiren, kurumsal yönetişim standartlarını derinleştiren ve portföyde oluşturulan değeri görünür kılan stratejik bir araç olarak ele alındığını belirtti. Bu kapsamda, Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek halka arzlarla sermaye piyasalarındaki portföy büyüklüğünün en az yüzde 50 oranında artırılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli değer odağı

OYAK'ın 2030 vizyonunda sürdürülebilirliğin ayrı bir faaliyet alanı değil, stratejik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Murat Yalçıntaş, özellikle karbon yoğun sektörlerde düşük karbonlu üretim, enerji dönüşümü ve kaynak verimliliği odaklı yatırımların hızlandırıldığını ifade etti. Bu dönüşümün finansal disiplin çerçevesinde uzun vadeli regülasyonlar ve piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde, yönetildiğini belirtti.

Güçlü gelecek vurgusu

'Vizyon 2030' buluşmasıyla OYAK, önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yönünü; disiplinli büyüme, güçlü nakit üretimi ve uzun vadeli değer oluşumu ekseninde ortaya koydu. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, bu yaklaşımın yalnızca kurumsal performansı değil; OYAK üyelerinin birikimlerini koruyan, büyüten ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmeyi hedeflediğini vurguladı.