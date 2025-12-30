İnegöl Belediyesi, Anadolu’nun köklü kültür miraslarından biri olan aşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Aşıklar Buluşması” programını vatandaşlarla buluşturuyor. Halk ozanlarının sazları ve sözleriyle sahne alacağı programda; Aşık Erol Coşkunoğlu, Aşık Yakup Temelli, Aşık Erdaze Kapan ve Aşık Turgut Türk İnegöllülerle bir araya gelecek. Türk halk edebiyatının önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, kültür ve sanat dolu bir akşam sunacak.

“Aşıklar Buluşması” programı, 02 Ocak Cuma günü saat 20.00’de, İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik ücretsiz ve biletsiz olarak izlenebilecek. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm vatandaşları bu anlamlı kültür buluşmasına davet ederek, geleneksel değerlerin yaşatılmasına katkı sunacak bu özel gecede İnegöllülerle bir arada olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.