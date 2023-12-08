Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine tapularını, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta teslim etti.

Türkiye’nin en büyük, “yerinde kentsel dönüşüm” çalışmasının yürütüldüğü Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi-İstanbul Vadi Evleri 6.Kısım’da hak sahiplerine tapuları teslim edildi. 813 konut, 31 dükkan, 813 araçlık kapalı otopark, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların yer aldığı proje ile vatandaşlar, depreme dayanıklı, güvenli, modern ve konforlu dairelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Allah böyle güzel, güvenli, konforlu, depreme dayanıklı binalar yapmayı bizlere nasip etsin”

Hak sahiplerinin evlerinde huzurla ve sağlıkla oturmasını dileyen Başkan Usta, “İnşallah şehrimizde kentsel dönüşüm yapılmasının zorunlu olduğu diğer konutları da dönüştürmek nasip olur. Burada bulunan hak sahiplerimize hep teşekkür ettim. Çünkü onlar öncülük yapmasa, fedakarlık yapmasa biz bu yolu yürüyemezdik. Allah böyle güzel, güvenli, konforlu, depreme dayanıklı binalar yapmayı bizlere nasip etsin. Bu bölgede okul yoktu. Kısa süre önce 12C projesinin içerisinde yer alacak okul ihale edildi. İnşallah oradaki okulun ve Sarıgöl’de konutların arasında kalan okulların başlamasıyla buradaki okul ihtiyacı da ciddi manada tamamlanmış olacak” dedi.

“Belediye başkanımızın Gaziosmanpaşa’ya güzel hizmetleri var”

Tapusuna kavuşan hak sahiplerinden Enver Özçelik, “Doğma, büyüme bu mahalleliyim. Kentsel dönüşüm başladığında gecekondumuz vardı, onları verdik. Güzel bir yaşam alanı oldu, depreme dayanıklı güzel siteler yapıldı. Belediye Başkanımız bu kadar emek verdi, bu kadar koşturdu, ona bir teşekkür borcumuz var. Gaziosmanpaşa’ya güzel hizmetleri var. İnşallah bir dönem daha görev yapar da işlerini tamamlar. Ben gönülden isterim. Burasının çehresi değişti. Eskiden Gaziosmanpaşa Sarıgöl dediğimiz zamanlar insanların aklında başka düşünceler vardı. Şimdi biraz daha elit kısma geçtik, güzel oldu” ifadelerini kullandı.

“İnşallah en kısa sürede taşınmayı da düşünüyoruz”

Tapusunu alan Fatih Güneş ise “Babamla birlikte tapu törenine geldik. Sağ olsun belediyemiz hummalı bir çalışmayla kısa sürede tamamladı ve tapularımızı verdi. Biz de heyecanla bu süreci bekliyorduk. İnşallah en kısa sürede taşınmayı da düşünüyoruz. Bizimle beraber tapusunu alan herkese hayırlı olsun. Belediyemize yaptığı bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.