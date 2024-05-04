Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Bakırköy Ahmet Cömert Spor Salonu’nda gerçekleştirilen İstanbul Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda sporcular, turnuvadan 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile döndü.

Türk sporuna hizmet etmiş merhum karateciler anısına İstanbul Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası düzenlendi. Bakırköy Ahmet Cömert Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada tatamiye çıkan karatecilerin mücadelesi nefesleri kesti. Başarılı bir turnuva geçiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 3 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederek ilçeyi gururlandırdı.

Elde edilen başarının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, turnuvadan başarıyla dönen sporcularla birlikte çeşitli turnuvalarda derece elde etmiş Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularını yemekte ağırladı. Genç karatecileri tebrik eden Başkan Bahçetepe, büyük hedeflere ulaşma yolunda spora ve sporculara her zaman destek vereceklerinin altını çizdi.