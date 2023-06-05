2-6 Haziran tarihleri arasında Türkiye Finallerine kalan 8 takım Bursa’da bir araya geldi. İnegöl’ü ve Bursa’yı temsilen katılan Gazipaşa Ortaokulu büyük bir başarıya imza attı.

Gazipaşa Ortaokulu, Tekirdağ ve Denizli gruplarından çıkıp Bursa’da yapılacak finallere gitmeye hak kazandı. Yarın (Salı) saat 11.00 de Bursa Atıcılar Sahasında final müsabakasına çıkacak Gazipaşa Ortaokulunun rakibi Bursa Vahide Aktuğ Ortaokulu.

Gazipaşa Ortaokulundaki 14 sporcu öğrencinin 11’i İnegölspor, 3’ü Kafkasspor’da futbol oynuyor. İnegöl futbolunu Türkiye’ye duyuran minik kramponlara Vahide Aktuğ (Bursaspor) maçında başarılar diliyoruz.

İbrahim Uslu