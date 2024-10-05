İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar nedeniyle yaşanan insanlık dramı, Pendik’te düzenlenen ‘Gazze’den Gözler’ Fotoğraf Sergisi ile gözler önüne serildi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gazze’de aktif görev yapan gazetecilerin objektiflerine yansıyan acı dolu fotoğrafların yer aldığı sergi, 27 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı ve hala devam eden saldırılar ve yaptığı katliamlar nedeniyle Gazze’de insanlık dramı her geçen gün artarak yaşanmaya devam ediyor. Pendik Belediyesi de anlamlı bir sergi düzenleyerek Gazze’de yaşanan insanlık dramını ve acıları, fotoğraf kareleri aracılığıyla gözler önüne serdi. Gazze’de aktif olarak görev yapan ve çektikleri fotoğraf ve videolar ile yaşanan acıları dünyanın farklı yerlerindeki insanlara duyuran gazeteci Mariam Riyad Abu Dagga, Doaa Mohammad Albaz ve Hashem Himmo’nun objektifine yansıyan çarpıcı fotoğraflar, Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Uyun Min Gazze - Gazze’den Gözler Fotoğraf Sergisinde yer aldı. Gazze’de farklı tarihlerde ve farklı mekanlarda çekilen, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında geride kalan bir yılın adeta özeti olan ve Pendik’te sergilenen fotoğraflar, katliamın sebep olduğu acıyı ve geride bıraktığı yıkımı gözler önüne seriyor.

“Orada zulüm varken bizim buralarda rahat etmemiz mümkün değil”

Açılışta konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “41 bin insanın şehit olduğu, fiziki yıkımın ve insanlığın, maneviyatın yıkıldığı olayla karşı karşıyayız. Bizim de insanlık olarak ve Müslümanlar olarak yapmamız gerekenleri tam manasıyla yaptığımız noktasında herkesin kafasında soru işareti olduğunu maalesef görüyoruz. İnşallah burada bu meseleyi güncel tutmaya çalışıyoruz. Orada zulüm varken bizim buralarda rahat etmemiz mümkün değil. En azından vatandaşlarımızın görsel olarak bunları görüp kalben buğz etmesi çok önemli. O yüzden böyle bir sergi yapmaya karar verdik. Bu sürecin hayırlı şekilde sonuçlanmasını, Müslümanlığın yanında insanlığın da bir ve beraber olması ve zulmün sona ermesiyle ilgili dualarımızı tekrar etmiş olalım. Biz belediye olarak meclisimizden, meclis üyelerimizin de oylarıyla oraya maddi destek verilmesiyle ilgili ciddi bir kaynak hazırladık. İnşallah uygun şartlar oluştuğu zaman kaynağı oraya aktarmak suretiyle desteklerimizi devam ettirmiş olacağız” dedi.

“Onların bir hesabı var ama Rabb’imizin de bir hesabı var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Bu panolar bir zulmün sembolik hali adeta. Bize zalimi işaret ediyor ve aynı zamanda bir yerin, bir kesimin nasıl mazlum hale düşürüldüğünü gösteriyor. Hakim güçler var, bir sömürü düzeni kurmuşlar. Bu çark hep dönsün istiyorlar. Bu çarka şimdi veya gelecekte çomak sokan ve çomak sokma potansiyeli taşıyan her medeniyeti kökten kazıyıp yok etmeye çalışıyorlar. Emin olun bu hiçbir zaman olmayacak. Onların bir hesabı var, arkasındakilerin de bir hesabı var ama Rabb’imizin de bir hesabı var. Kınıyoruz, lanetliyoruz. Ama sorumluluğumuz bununla bitmiyor. Biz kalbimizle buğz ediyoruz, dilimizin döndüğünce aktarmaya çalışıyoruz. İşin içinde olup farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da o bölgeye yardımlarımızı desteğimizi devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Serginin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra Pendik Belediyesi meclis üyeleri, Kültür Müdürlüğü birim görevlileri ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açılan ’Gazze’den Gözler’ Fotoğraf Sergisi, 27 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.