İsrail'in Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri kamyonetle El Şifa Hastanesi'ne taşındı.

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1-İsrail'in dün akşam Gazze şehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

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2-Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi.

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3-Hastanenin önü cansız bedenlerle doldu.

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İsrail'in verdiği süre saat 16.00'da doluyor! İsrail'in verdiği süre saat 16.00'da doluyor!

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