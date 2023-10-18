\u0130srail'in Al Ahli Arab Hastanesi'ne ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi sald\u0131r\u0131da hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin cenazeleri kamyonetle El \u015eifa Hastanesi'ne ta\u015f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n1-\u0130srail'in d\u00fcn ak\u015fam Gazze \u015fehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131da en az 500 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\n2-Hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerden baz\u0131lar\u0131n\u0131n cenazeleri, kamyonetle Gazze \u015eeridi'nin en b\u00fcy\u00fck t\u0131bbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El \u015eifa Hastanesi'ne getirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n3-Hastanenin \u00f6n\u00fc cans\u0131z bedenlerle doldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n