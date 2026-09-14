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Bakanlıktan paylaşılan bilgilendirmede, "Gün içerisinde insansız hava araçlarıyla (İHA) icra edilen saldırılarda Odessa Limanı'nda askeri kargo taşıyan bir gemi ile Ukrayna'nın batı kesimlerinde Avrupa ülkelerinden gelen askeri mühimmatın sevkiyatında kullanılan demir yolu altyapı tesisleri hedef alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna topraklarındaki hedeflere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek askeri yük nakleden bir gemi ile demir yolu unsurlarının imha edildiğini açıkladı.

Rusya: Askeri kargo taşıyan gemi ve demir yolu altyapısı vuruldu

Trump, iki ülkenin birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmama kararı aldığını kamuoyuna duyururken, küresel çaptaki dizel yakıt fiyatlarındaki artışın temel sorumlusunun İran değil, devam eden Rusya-Ukrayna çatışması olduğunu vurguladı.

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