Gebelik sırasında şeker hastalığı başka bir deyişle gestasyonel diyabet tanısı konulması, gebelik sonrası dönemde şeker hastalığı riskinin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Bu yüzden çok dikkatli değerlendirilmelidir. Genellikle gebelik bittikten sonra şeker normale dönebilir ama biz gestasyonel diyabetik hastaların peşini bırakmayı sevmeyiz. Gebelik bittikten sonraki 6 ay içinde, mutlaka bir şeker yüklemesiyle kalıcı şeker hastalığı olup olmadığını görmek isteriz. Bir kişide gestasyonel diyabet varsa bu, bir sonraki doğumda veya gebelikte de diyabet riskinin yüksek olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde ilerleyen dönemde veya ilerleyen yaşlarda kalıcı diyabet riskinin de yüksek olduğuna işaret eder.