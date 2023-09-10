Miyomların tedavi ilkesinde, miyom belli bir büyüklüğün üzerinde değilse ve hasta da hemen gebe kalmak istiyorsa kalabilir. Hasta miyomunun olduğunun farkında değildir ve gebe kalmıştır. Miyom, gebelikte büyük bir sorun teşkil etmiyor. Bazen erken doğuma sebebiyet verebilir veya normal doğumu engelleyebilir. Gebelik süresi içerisinde ağrıya sebep olabilir. Bu konularda mücadele etmek ve hastayı yakın takip etmek yeterli olur. Miyom ile gebelik olduğunda hasta tedirgin olmasın. Doktor kontrolünün yakından takibinde fayda vardır. Büyük ihtimal ile birşey olmadan doğum, sağlıkla sonlanacaktır.