Preeklampsi olarak tıp dilinde tanımlanan gebelik zehirlenmesi halk arasında hamilelik zehirlenmesi olarak da bilinir. Gebelik zehirlenmesinin gerçekte olan zehirlenme ile hiçbir bağlantısı yoktur. Bu zehirlenmeyi oluşturan temel sorun rahim yatağının daralması ve göbek bağı ile anneye bağlı olan çocuğunun anneden besin alamamasıdır. Gebelik zehirlenmesi kendini bazı belirtilerle gösterir. Yüksek tansiyon çıkması, el ve ayakta aşırı şişkinlik olması, yüzde şişme olması, idrar yoluyla fazla protein atımı yoluyla kendini belirtir. Gebelik zehirlenmesi tüm gebeliklerin yüzde 6 sında kendini gösterir. Annenin organlarını ve bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyen gebelik zehirlenmesine karşı önlem alınması gerekir.

Gebelik Zehirlenmesinin Nedenleri Nelerdir

Gebelik zehirlenmesi ilk gebeliklerde daha çok ortaya çıkar. Küçük yaşta hamile kalınması ve 35 yaşından sonra hamile kalınması risk faktörü oluşturur. İkiz gebeliklerde daha çok görülür. Eğer anne önceki gebeliğinde hipertansiyon yaşamışsa sonraki gebeliğinde gebelik zehirlenmesi yaşama olasılığı daha fazladır. Gebelikte gizli şekeri çıkan annelerde daha çok görülür. Kronik böbrek hastalarında gebelik zehirlenmesi görülür. Fazla doğum gebelik zehirlenmesi oluşması için bir risktir. Dört ve üzeri doğumlarda hamilelik zehirlenmesi daha sık görülür. Kilo kontrolü olmayan obez anne adaylarında gebelik zehirlenmesi daha fazla görülür.

Gebelik Zehirlenmesi Tanısının Konulması

Gebelik zehirlenmesi anne adayında gebelikte Yüksek tansiyon oluşması durumunda, idararda aşırı derecede protein atımı olduğunun gözlemlendiği durumlarda, ödem ve şişkinlik olması durumlarda anlaşılabilir ve tanısı konulabilir. Gebelik döneminde aşırı kilo alan anne adaylarında hipertansiyon gelişir. Tansiyon oluşmasının ardından anne adaylarında belirgin bir şekilde ödem oluşur. Ödem sonucunda vücutta aşırı su tutması meydana gelir. Ana rahmindeki damar yolunun bozulması nedeniyle damarlar içinde tutması gereken suyu tutamaz ve suyu dışarı verir. Gebelik zehirlenmesindeki ödem ve şişkinlik oluşumunu gebeliğin son zamanlarında oluşan el ve ayak şişkinliği ile karıştırmamak gerekir. gebelik zehirlenmesindeki şişkinlikte ödem üzerine baskı uygulayınca bu izin kalması yoluyla da anlaşılabilir.

Gebelik Zehirlenmesi Önceden Nasıl Anlaşılır

Gebelik zehirlenmesinin çok belirgin bazı belirtileri vardır. Anne adayında ani kilo artışı oluşması durumunda, anne adayının elinin şişmesi sonucu parmak yüzüğününün dar gelmesi durumunda, anne adayının yüzünde belirgin bir şişlik olması durumunda, sürekli olarak halsizlik ve bulantının olması durumunda, unutkanlık başladığında, bebeğin hissedilen hareketlerinde azalma olması durumunda, anne adayında karın ağrısı oluşmasında, görme bozukluğu başladığında, az idrara çıkma durumlarında gebelik zehirlenmesi şüphesi bulunur.

Gebelik Zehirlenmesi Tedavisi

Gebelik zehirlenmesi tanısı konulduğunda anne ve bebek takibe alınır. Annenin kan değerleri sürekli ölçülür. Magnezyum tedavisine başlanır. Eğer bebek anne karnından dış ortamda yaşayabileceği duruma ulaşmışsa derhal doğum yaptırılır. Bu bebeğin gelişiminin etkilenmemesi için oldukça önemlidir. Doğum sonrasında da anne takipten ayrılmayarak durumu izlenir. Tekrarlananmaması için annenin kilo vermesi gerekir.