Doğumdan sonra ne zaman cinsel ilişkiye başlayabiliriz? Bir çok çiftin kendine sorduğu sorudur. Burada bir tek cevap vardır. 6 haftadan önce başlamanızı istemiyoruz. İki tane nedeni vardır;

Doğum, orada bir yara oluşmasına neden oluyor ve 6 haftadan önce iyileşmeyen bu yara, cinsel ilişki sırasında bir enfeksiyon kaynağı olabilir.

Doğumla birlikte kadınlık hormonu olan östrojende belirgin bir düşme yaşanmaktadır. Bununla beraber kadınlarda hem vajinal dokuda bir incelme hem de ıslanmada azalma oluyor. Bu da beraberinde ağrılı cinsel ilişkiyi getiriyor.

Demek ki ilk 6 hafta hastalarımıza kesinlikle cinsel ilişkiyi tavsiye etmiyoruz. Yani hemen 6. haftada başlamalı mıyız? Kesinlikle acele etmeyin. Ne zaman kendinizi rahat hissederseniz o zaman cinsel ilişkiye başlamalısınız. Burada tabi kilit kelime, cinsel ilişkiye başlamalısınızdır. Ben kesinlikle fiziksel beraberlikten uzak durmamanızı öneriyorum. Çünkü özellikle ailenize yeni katılan üyenizle beraber, eşler arasında birbirine ilgi azalmaktadır. Bu gelecekteki cinsel ilişkiyi çok kötü yönde etkilemektedir. Eşler arasında devamlı olarak bir cinsel temasın olması yani birbirini öpmesi, sarılması, sevmesi cinsel beraberlik olmasa bile ilerdeki cinsel beraberliğin kalitesini belirlemesi açısından çok önemlidir. Mutlaka cinsel ilişkiye başlamadan önce, doğum kontrol yöntemlerinizi planlamalısınız. Unutmamalısınız ki, sadece emziriyor olmak sizi gebelikten korumayacaktır. Spontanlığınızı kaybetmeyin. Cinsel ilişkiyi planlamaya kalkarsanız, zaten çok kısıtlı olan zamanınızın (çoğunuzu emzirmek-altını değiştirmek, evin bakımı ile uğraşmak, işe gidip gelmek) geriye kalan kısmını da kaçırırsınız. Mutlaka eşinizle temasınızı koruyun. Cinsel ilişkilerinizde kayganlaştırıcı kullanmayı alışkanlık edinin. Çünkü emzirme sırasında salgılanan hormonlardan, östrojen düşük seviyede seyretmektedir. Bu dönemde vajinal kayganlaşmanız az olacaktır. Vajinal kayganlaşmanın az olması, cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Bu da sizi cinsel ilişkiden soğutabilir. Demek ki mutlaka kayganlaştırıcı kullanmalıyız. En önemlisi de bu konuyu eşinizle mutlaka konuşun. Siz bir şey düşünürsünüz, eşiniz bir şey düşünür. Sizin korkularınız olabilir. Eşinizin de korkuları ve endişeleri olabilir. Eşiniz sizi zorlamak istemiyor olabilir. O yüzden sizden uzak duruyor olabilir. Eşinizle konuşmanız en önemli konudur.