Gebelikte (hamilelikte) nefes darlığı gayet normal bir durumdur. Hatta hamilelik süreci uzadığı zaman nefes darlığı yaşama sıkıntısı daha da artmaktadır. Bazen de gebeliğin daha ilk aylarında bu sıkıntı ile karşılaşma olasılığı da vardır. Anne adayı hamilelik sürecinde daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Bu durum iki canlı olmaktan yani karnınızda başka bir canın hayat bulmasından kaynaklanır. Vücut ihtiyaç duyduğu oksijeni alabilmek için bünye içerisinde daha fazla oksijen ister ve bu durum anne adayında nefes darlığı yapabilir.

Gebelik dönemi içerisinde anne adaylarını bekleyen birçok sürpriz vardır. Bunlar iyi sürpriz olarak bilinmese de sonuç olarak yeni bir bebeğe kavuşma bilgisi, anne adayında tüm bu sıkıntıları çekilebilir hale getirir. Anne adayları yaşadıkları problemlerin ne gibi kalıcı sorun yaşatacağını merak ederler.

Gebelik dönemi baştanbaşa farklı bir dönem olmaktadır. Bu süreç içerisinde karşılaştığımız bazı sorunların geçici olduğu kadar, bazı sorunların insan vücudunda kalıcı olması ileride büyük sıkıntılar yaşatabilir. Anne adayları içerisinde en sık görünen rahatsızlıklardan biri olan nefes darlığı atlatılması kolay olan bir durumdur. Fakat bunun için belli bir çaba harcanması gerekir. Özellikle temiz hava bu rahatsızlığı giderebilecek en önemli faktördür. Ancak sadece bu yeterli olmayabilir. Doktor tavsiyesi ile evde yapabileceğiniz ufak egzersizler de sizi bu sıkıntılardan kurtarmaya yetebilir.

Anne adayları her şeyden önce bebeğini düşünmesi gerekir. Ancak fazla düşünmeden dolayı psikolojik sıkıntılar ile karşı karşıya da gelinebilir.

En fazla rahatsızlık duyduğumuz nefes darlıklarından kurtulmak için özellikle ani hareketlerden kaçınmak, uzun kelimeler kurmamaya çalışmak, hareketlerimizi daha yavaş yapmak, otururken dik oturup iki omuzu birden arkaya yaslayacak şekilde oturmak daha rahat nefes alacağımız için nefes darlığı sorunlarına son verebilir.

Nefes darlığı ile şikâyeti olan anne adayları çok fazla görünmektedir. Hatta hemen her anne adayı bu şikâyeti edebilmektedir. Nefes darlığı aslında zor bir durumdur ve kötü sonuçlara neden olabilir. Bu etkenleri göz önüne alarak daha rahat hareket etmek hem bizim, hem de bebeğimiz için daha sağlıklı olacaktır.

Aslında anneden çok, anne karnında olan bebeğin nefes darlığı çekmemesi daha önemlidir. Yani anne herhangi bir nedenden dolayı nefes darlığı çekerse ve bu sebepten dolayı anne karnında olan bebek rahatsız olurda kısa süre bile olsa oksijensiz kalırsa, bu durum telafisi zor anlar yaşatabilir. Bu ihtimali göz önüne alarak hareketlerimizi bu duruma göre yapmamız gerekmektedir. Bu ihtimali göz ardı ettiğimiz zaman nefes darlığının anne adayında kötü bir etki bıraktığı çok da görünen bir durum değildir. Dediğimiz gibi burada en önemli olan konu, anne adayının değil anne karnında olan bebeğin nefes darlığı çekmemesidir.