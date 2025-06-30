Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cuma Köy Mesire Alanı’nda piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti, taleplerini dinledi.KOCAELİ (İGFA) - Samimi anların yaşandığı ziyarete AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Büyükgöz, ailelerle sohbet edip çocuklarla da yakından ilgilendi. Doğayla iç içe bir ortamda keyifli vakit geçiren Gebzeliler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Büyükgöz’e teşekkür etti.

CUMA KÖY MESİRE ALANI’NA YENİ HİZMET: GÜZİDE ORMAN KAFE

Gebze Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu hizmet sunmak adına Cuma Köy Mesire Alanı’na yeni bir “Güzide” kazandırdı. “Güzide Orman Kafe” adıyla hizmete başlayan yeni noktayı yerinde inceleyen Başkan Zinnur Büyükgöz, mesire alanını ziyaret eden vatandaşlara kaliteli ve hijyenik ürünlerin sunulacağını belirtti. Güzide Orman Kafe, piknik alanını kullanan vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel gıda ve içecek ürünlerine kolayca ulaşabilmesini sağlarken, estetik tasarımıyla da doğayla uyumlu bir görünüm sunuyor. Belediye Başkanı Büyükgöz, yeni açılan Güzide Orman Kafe’nin hem hizmet kalitesi hem de uygun fiyat politikasıyla vatandaşa hizmet edeceğini ifade etti.