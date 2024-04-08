İnşa süreci devam eden Gebze Millet Bahçesinde 5 kilometrelik iç yolların inşası gerçekleştiriliyor.

Gebze Millet Bahçesinin inşası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de hummalı şekilde yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, eski askeri kışla alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi’nde iç yolların yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Gebze Millet Bahçesinin içerisine 5 kilometre uzunluğunda yol inşa ediliyor. Şuana kadar 2 kilometre yolun asfaltı serildi ve bu uzunluktaki yola 3 bin metre uzunluğunda kaldırım bordür imalatı yapıldı. Geriye kalan 3 kilometrelik kısım için kazı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca çalışmalar dahilinde millet bahçesinin içerisine yaklaşık 250 araçlık otopark yapılacak.