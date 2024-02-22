Gebze Ulus Mahallesi’ne futbol, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun grupları, fitness alanı, yürüyüş yolları ve birçok donatı alanıyla hizmet verecek konsept park yapılacak.

İlçenin farklı noktalarına konsept park kazandıran Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi’nde ikamet eden gençlere ve çocuklar için de konsept park yapacak. Hem çocuklar hem de gençlere yönelik donatıların yer alacağı konsept parkta incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ulus Mahallesi 2140 sokakta yapımına başlanan yeni konsept parkımızı inceledik. Toplam 3 bin 500 metrekare alana sahip parkımız; futbol, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun grupları, fitness alanı, yürüyüş yolları ve birçok donatı alanıyla çocuklarımıza, gençlerimize ve mahalleliye hizmet verecek. Kısa zamanda tamamlayıp gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağımız parkımız şimdiden hayırlı olsun" dedi.